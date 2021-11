Oroscopo di domani 24 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 24 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Mattinata a rilento, stranamente pigra vista la quantità di impegni in agenda. Con la Luna e Plutone in quadratura, si progetta tanto ma non si fa nulla. Recupero di mordente nel pomeriggio, col passaggio della Bianca Signora e di Mercurio in segni di Fuoco. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Tra colloqui e contatti avete la giornata piena, pressati da ritmi frenetici e anche da interlocutori che si rivelano più difficili del previsto. Nessuna voglia di uscite serali, sognate solo di rimanere accoccolati sul divano insieme a Micio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La Luna gira come vuole, al mattino coinvolge le finanze e poi promuove i contatti. Mercurio passa in opposizione: occhio ai blackout comunicativi. Se il partner chiede un chiarimento, è il caso di accontentarlo subito e far leva sugli ideali comuni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Dolce e intuitiva, la Luna in transito nel segno fa di voi degli inguaribili romantici, ma Plutone opposto vi costringe a fare i conti con la realtà. Vi verrà più facile lasciarvi trasportare dai sogni piuttosto che adoperarvi per migliorare il presente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Luna inerte e silenziosa al mattino, ma non ve ne preoccupate più di tanto… Sentite che qualcosa di buono sta già bollendo in pentola. Pomeriggio spumeggiante, con l’ingresso della Luna nel segno e Mercurio che passa in trigono. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Luna amica al mattino, peccato che il vostro governatore Mercurio da oggi si metta di traverso. Critiche e clima di tensione in famiglia. La vostra metodica organizzazione non va d’accordo con il chiacchiericcio e la confusione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Luna imprevedibile, piantagrane al mattino, amicona poi. Coppia ai ferri corti, ma basta puntare su ideali comuni per ritrovarsi in perfetto accordo. Amici speciali per condividere la serata, tra discorsi personali e una panoramica disincantata sull’attualità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Grinta da spendere sul lavoro. Soddisfazioni per chi ha un’attività per la quale rischia, trattiene il fiato, ma quando vince, vince davvero! Luna altalenante, al mattino asseconda dolcemente sogni e desideri, poi vi richiama all’ordine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Che bella notizia per voi, amanti del viaggio e della vita sociale: proprio oggi Mercurio passa nel vostro segno, promettendovi nuove opportunità. Serata perfetta per ballare abbracciati, il reciproco batticuore dice anche quello che la bocca non rivela. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Vi svegliate storti, con la Luna opposta, ma cambiate presto idea, dedicandovi con passione ai mille progetti che avete in mente. Inutile però pretendere di realizzare tutto e subito, ricordate che ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Innocua per voi la Luna del mattino, che insiste sul lavoro. Nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà soprattutto sul rapporto di coppia. Se il partner c’è ed è quello giusto, tenetevelo stretto congedando con garbo eventuali corteggiatori. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Che disdetta, oggi Mercurio passa in quadratura, facendovi morire dalla voglia di viaggiare, anche se per il momento non ne avete la possibilità. La Luna vi è amica per tutta la mattina, cullati dalla sua onda potrete esprimere la vostra parte emotiva. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

