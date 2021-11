Oroscopo di domani 30 novembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 30 novembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Con garbo il partner vi pone di fronte a questioni che preferireste ignorare, già presi come siete a conciliare gli impegni tra famiglia e lavoro. Fermatevi un attimo ad ascoltarlo, dandosi retta giorno dopo giorno si prevengono conflitti insanabili.

Toro

Focus sul lavoro, a stabilirlo è la Luna che transita nella vostra sesta casa. Mille impegni in agenda, soprattutto se avete un'attività in proprio. Se con il partner qualche frizione c'è, saprete trovate le parole giuste, meglio ancora le carezze per chiarirvi.

Gemelli

I sentimenti oggi non fanno parte del vostro immaginario, preferite lasciarli a riposo per un po'. Se il cuore è un po' ammaccato, si riparerà da sé. In società oggi è la comunicativa a facilitarvi le cose, l'importante è che restiate nel seminato.

Cancro

Famiglia partecipe ma pretenziosa, partner umorale e scostante: tutto diverso dai vostri sogni popolati di principi azzurri o di fate turchine! Un gran daffare in casa, ma almeno con il lavoro aziendale siete a posto: niente arretrati da sbrigare.

Leone

La Luna e Mercurio vi danno la spinta, più brillanti e incisivi fate presa sugli altri. Solo il partner oggi sembra sfuggire al vostro magnetismo… Meglio provare a comunicare con garbo, invece di alzare la voce per sottolineare le proprie ragioni.

Vergine

Trattative importanti per una giornata tutta business. Forse avete sottovalutato l'interlocutore, che ora vi appare in tutta la sua professionalità. Guadagni discreti anche se speravate in qualcosa di più, meglio chiarirsi le idee prima di affrontare il nuovo.

Bilancia

Aperti e disinvolti con gli altri, di qualunque argomento si parli intervenite con lucidità e humour. Tutto ok al lavoro, compresi i contratti da siglare. Malumori in famiglia, ma finché continuerete a rivangare il passato, come potrete ritrovare l'armonia?

Scorpione

Interlocutore difficile, se gli proponete "a" vuole "b", se passate a "b" preferisce "a"! Selfcontrol e diplomazia sono le carte da giocare. Una questione legale viene ancora posticipata, ricordate il proverbio "la calma è la virtù dei forti".

Sagittario

Nel lavoro siete aperti a qualsiasi esperienza innovativa e saprete condurre a vostro vantaggio eventuali incontri o proposte di collaborazione. Felici di sentire un collega che sembrava aver preso le distanze, se c'è stato un malinteso è ora di chiarirsi.

Capricorno

Con Venere nel segno l'amore è con voi, nel vostro sguardo luminoso, segno che qualcuno vi ha colpiti al cuore e siete pronti per una nuova esperienza. Innamorati o innamorabili, in un mix di romanticismo e passione… magari da domani, col cambio di Luna!

Acquario

Bene i rapporti, meglio ancora se virtuali, lontani quanto basta da non attentare alla vostra indipendenza, ma ugualmente stuzzicanti e coinvolgenti. A giudicare dagli sms pieni di allusioni e di brio, sembra che qualcuno non possa vivere senza di voi.

Pesci

Il meglio ve lo regala Venere in sestile a Nettuno nel segno. Musica o fotografia, vi date all'arte scambiandovi dritte e tecniche con gli amici. Sentimenti teneri e romantici, l'amore oggi si colora di tinte pastello e parla il linguaggio dei poeti.

