Oroscopo di domani 6 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 6 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

L'inizio della vostra settimana non è quello che speravate per via della Luna nell'ostinato Capricorno. Quanto dispendio di preziose energie! Anche se la strada intrapresa non è la migliore non sarà affatto facile farvi cambiare subito idea.

Toro

Un pizzico di ambizione in più non guasta come suggeritovi dal trigono lunare con Urano. Avete la grinta per smuovere anche le montagne. Non date nulla per scontato nelle amicizie importanti specialmente a quelle a cui tenete di più.

Gemelli

La Luna vi lascia finalmente in pace e potrete dedicarvi allo studio o al lavoro proficuamente dato che la mente è sgombera da preoccupazioni. Per non dimenticare un appuntamento importante meglio riordinare l'agenda personale di tutto punto.

Cancro

Bloccati dall'opposizione lunare non sarà facile reagire positivamente a qualche parola poco carina nei vostri confronti detta senza pensare. Prendete coscienza della situazione in maniera molto razionale senza farvi prendere dalle emozioni.

Leone

Se in passato avete snobbato un vostro amico alla prima occasione cercate di rimediare dedicandogli l'attenzione che si sarebbe meritato. Invece di pensare al comando molto meglio cercare di collaborare sempre insieme con il vostro team.

Vergine

Inizio della settimana fecondo e proficuo grazie alla concreta Luna in Capricorno che vi facilita la vita in ben più di una sola occasione. Non vi occorrono scelte stravaganti per far colpo. Vi basterà mirare attentamente all'obbiettivo.

Bilancia

L'indecisione potrebbe essere un problema laddove dovreste essere rapidi e sicuri di voi stessi. La Luna in quadratura di certo non aiuta! Non fatevi prendere dal panico neanche se dovete affrontare un test o un esame importante per voi.

Scorpione

La fiducia nelle vostre peculiari capacità vi sarà di grande aiuto in questo inizio settimana. L'alleanza tra Marte e Plutone vi favorisce. Quando l'energia fisica e mentale vanno di pari passo potete fare davvero cose grandiose e inaspettate.

Sagittario

In genere amate molto i cambiamenti, ma se non li organizzate per tempo e attentamente gli imprevisti potrebbero essere dietro l'angolo. Una programmazione preventiva vi potrebbe aiutare a non perdere tempo e a non farvi sorpassare.

Capricorno

Grande giornata per voi, affiancati dalla Luna che giunge a farvi visita in trigono con Urano e in sestile con Nettuno. Che forza, che stile! Marte e Plutone vi daranno una mano nel raggiungere facilmente gli scopi che vi siete prefissati.

Acquario

Meglio non essere impulsivi. Riflettete attentamente prima di prendere qualsiasi decisione e non vi troverete a dover rimpiangere nulla. Chiedere un consiglio non è sintomo di debolezza, ma anzi di acuta saggezza e di larghe vedute.

Pesci

Utilizzate la fervida fantasia regalatavi dalla Luna in sestile con Nettuno per compensare lacune teoriche o possibili errori di calcolo. Potete raggiungere una buona popolarità, a patto che sfoggiate uno dei vostri migliori sorrisi.

