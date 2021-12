Oroscopo di domani 9 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 9 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Grazie ad un equilibrato senso del giudizio offertovi dalla Luna in Acquario le decisioni riguardo una delicata questione saranno azzeccate. Non temete di esporvi un po’ di più anche in un terreno poco conosciuto. Saprete come improvvisare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Tirate fuori le vostre abilità nonostante qualcuno magari provi a più riprese a mettervi i bastoni fra le ruote. Non ci riuscirà facilmente! Nel campo lavorativo qualche tensione di troppo rischia di mandare in fumo il lavoro già svolto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Un corso professionale o di perfezionamento potrebbe aprirvi una rosa di possibilità che prima magari non avevate tenuto in considerazione. Cercate di migliorarvi in modo da non restare indietro. Dovete guardare verso il futuro con acume. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Meglio non presumere nulla senza essere sicuri al cento per cento di quello che affermate o le vostre parole vi si ritorcerebbero contro. Anche se dovrete correggere alcune cose non fatene un dramma. Usate un po’ saggia di pazienza! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Anche se il vostro desiderio di mettere in luce le vostre capacità non è andato a buon fine, vi rifarete un’altra volta. Evitate lamentele. Nei confronti del partner potreste avere qualche attenzione in più e non andare contro le sue decisioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La differenza potreste farla voi stessi e in più di un’occasione. Non aspettate perciò che il primo passo lo facciano colleghi o amici. Prendete l’iniziativa, e anche se avete il cuore in gola, rompete il ghiaccio con nonchalance. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La voglia di lavorare non è molta, ma per guadagnarvi del tempo libero tutto per voi siete disposti anche a fare qualche piccolo sacrificio. Potete puntare più in alto dato che avete tutte le carte in regola per raggiungere obiettivi importanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Attenzione alle scelte poco prudenti a causa delle bizze fra Luna e Marte. Meglio andare sul sicuro e non farvi cogliere del tutto impreparati. Prendete spunto dalle vostre passate esperienze: evitando il nervosismo rimarrete molto lucidi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Con la mente sgombra da ogni preoccupazione grazie al sestile lunare con Mercurio avrete una marcia in più nella risoluzione dei problemi. A volte i pensieri sono un labirinto in cui perdersi. Ma voi avete già trovato il filo di Arianna. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con un bilancio preventivo eviterete di sprecare tempo e denaro in infruttuosi progetti. Ma se non siete più che esperti vi occorre un aiutino. Se avete il desiderio di trascorrere più tempo con la persona amata… perché non glielo raccontate? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

L’ottima congiunzione lunare con Giove vi regala un bel sorriso con cui far fronte alle alterne vicende senza farvi prendere dal panico. Trasformate ogni difficoltà in un banco di prova in cui misurare le vostre particolari abilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Un amico vi chiede una mano e voi non aspettate un solo istante per correre in suo soccorso, magari anche soltanto con una lunga telefonata. Per adesso vi piace più dare che ricevere. Magari poi un giorno vivrete il rovescio della medaglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

