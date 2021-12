Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 27 e domani 28 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Scopri cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

La Luna corre a farvi gradita visita, amplificando il vostro romantico sguardo sulla vita, cosa che potrebbe presto ritornarvi molto utile. Dovete fare uno sforzo per raggiungere l’armonia, ma avete l’energia di Marte e la pazienza di Saturno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata