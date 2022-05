Oroscopo Sagittario di oggi 13 e domani 14 maggio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Venere e Giove vi proteggono: sensualità e tenerezza si amalgameranno lietamente, consentendovi di vivere una bella giornata piena d’amore. Con Nettuno maldisposto, non mettetevi in testa idee strane su qualcuno che non conoscete bene. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

