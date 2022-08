Oroscopo Sagittario di oggi 2 e domani 3 agosto

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

A rimettervi in sesto arriva la Luna in Bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia un clima pacifico, sereno, ma affatto noioso. Ideale per incontrare gli amici, dedicarsi al fitness, affrontare con coraggio una faccenda spinosa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

