Oroscopo di domani 18 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 18 maggio 2022

Oroscopo di domani 18 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere, Giove e anche la Luna amici vi faranno prendere decisioni importanti. Un incontro potrebbe aprirvi nuove e vantaggiose prospettive lavorative. La vita vi sta portando dei doni e ve li sta offrendo su un piatto d’argento. Gioitene e approfittatene!

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in trigono dal pomeriggio risveglierà un’aria frizzantina intorno a voi, oltre al desiderio di conoscere, sperimentare. Porterete ovunque un tocco di originalità. Nella vita di coppia non mettete al centro solo i vostri bisogni: siate più attenti alle esigenze del partner.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se con Marte un po’ bisbetico dai Pesci sentite una grande stanchezza addosso, non indugiate a farvi dare una mano in casa per le faccende più faticose. Avete voglia di un cambio di look? Il semaforo è verde per tutte le scelte, Venere è vostra complice.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Plutone opposto, non fatevi coinvolgere in situazioni poco chiare. Ignorate le sfide e procedete dritti sulla strada indicata dal vostro buonsenso. Evitando scelte a metà, punterete sulla realizzazione di progetti ambiti, un aiuto non tarderà ad arrivare.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna è ancora in Sagittario per tutta la mattina: vi arrenderete alle avances di qualcuno che è entrato in punta di piedi nella vostra vita e ora è diventato essenziale. Anche se Saturno è ostile, non è il caso che vi rinchiudiate in casa. Andate incontro agli altri con un sorriso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Mercurio in quadrato dai Gemelli potrebbe amplificare la tendenza all’elucubrazione. Siate meno evanescenti, più radicati a terra: puntate sull’azione! Con Nettuno avverso, stenterete a trovare un senso alle cose che sul lavoro vi ritrovate a dover fare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giove e Plutone vi ostacolano, meglio non mettervi in gioco con collaboratori sfuggenti e arrivisti. Anche da soli potrete dimostrare quanto siete in gamba. Non temete di strafare. Saturno vi guiderà saggiamente contro le infelici sortite di un Giove ostile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Saturno nemico forse creerà l’ennesimo contrattempo, che vi renderà tesi e ansiosi. Ma non dimenticherete che la calma è la virtù dei forti. Nella vostra attività affronterete di petto gli eventi gravosi che si dovessero presentare e ve la caverete bene.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il cielo astrale di oggi vi assicura la compagnia di gente allegra e simpatica, che vi farà scordare il fastidio di qualche piccolo malessere. Sentirete l’esigenza di fermarvi per fare il punto su diverse situazioni un po’ confuse della vostra vita.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pomeriggio inquieto, a causa della Luna che si quadra a Giove in Pesci. Correte ai ripari con un’attività rilassante o una chiacchierata con un amico. Il segreto per una buona armonia in famiglia è saper mediare e dare buone risposte alle esigenze di ognuno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avrete un’idea brillante che vi darà la possibilità di risolvere una questione spinosa tenuta in sospeso da tempo. Ringraziate Mercurio e Giove. Venere in sestile vuole il vostro meglio: l’affetto di una persona cara vi scalderà il cuore e l’anima.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non rispondete alla sfida di un collega con la sua stessa moneta. Siate collaborativi, e le cose si muoveranno di sicuro e decisamente a vostro favore. Giornata, con le stelle un po’ opache di oggi, con un umore non proprio brillante. Non perdete la calma!

