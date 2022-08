Oroscopo di domani 3 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 3 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 3 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Il clima nella coppia è piuttosto perturbato. Questioni di principio, vecchie ruggini e gelosie canaglie vi vedono ancora in acceso disaccordo. Una scelta si impone: continuare a battagliare o staccare la spina per dedicarvi alla riflessione?

Toro. 21/4 – 20/5

L’atmosfera è tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di grosse novità. La consapevolezza di piacere vi regala la sicurezza che a volte vi manca. Grande grinta rivolta al cambiamento: ambiente, frequentazioni, carriera. Facce nuove da conoscere meglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un mercoledì frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avrete mille opportunità, datevi da fare! Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati superiori alla media ve li conquisterete sul campo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Qualche no si può dire per seguire le vostre inclinazioni, anche se vanno in direzione contraria rispetto alla famiglia. Senza sensi di colpa. Tra Venere e Marte fluisce una corrente intensa che vi rende determinati, energici e propositivi.

Leone. 23/7 – 23/8

Con un sestile lanciato al Sole, la Luna in Bilancia vi rassicura sull’esito di una causa legale in corso. Esiti vantaggiosi a vostro favore. Umore conciliante: i rapporti con i collaboratori profumano di pace. Vi fate ascoltare senza dover gridare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Marte e Venere abbracciati, le disavventure appaiono più facili da affrontare. Su la grinta, la vitalità e l’amore, giù la gelosia e il sospetto. Bene le faccende domestiche, il lavoro e i figli. Ma mettete anche voi stessi nella lista delle priorità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Nel conflitto lunare con Venere, la parte del leone può farla l’amore. Il ricordo o il ritorno di una persona del passato appesantisce la giornata. La calda carezza del Sole vi consentirà di affrontare con un atteggiamento positivo ogni questione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’amore ha in serbo per voi novità e sorprese. Potrà dare una svolta alla vostra vita, se saprete abbandonare gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Un colpo di fulmine!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per merito della Bianca Signora in Bilancia, ottimo fattore di mediazione, l’intesa di coppia dopo un battibecco recupera l’armonia. Un chiarimento. Senza sfiancarvi, trovate la soluzione, ma se serve, alzate la voce per farvi ascoltare e comprendere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Quando la tempesta sarà finita... come sempre tornerà il sereno. Oggi però siete nell’occhio del ciclone e sognate un riparo in cui rifugiarvi. I problemi si dissolveranno senza fatica. Siete a un passo da qualsiasi traguardo, guardate avanti...

Acquario. 21/1 – 19/2

Sostenuti dalla Luna in Bilancia, grazie alla diplomazia, siete in grado di affrontare un confronto spinoso causato dalla gelosia del partner. Rapporti affettivi complessi, specie se appartenete alla schiera di chi ama gironzolare negli orticelli altrui.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’Astro Notturno rimarrà anonimo per tutto il giorno, ma il sestile Venere-Marte accenderà un faro su una situazione poco limpida. E agirete di conseguenza. Si chiariranno molti dubbi in merito a una persona che frequentate: avrete una visione nitidissima.

© Riproduzione riservata