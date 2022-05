Oroscopo Sagittario di oggi 17 e domani 18 maggio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 maggio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

A causa di Marte in quadrato dai Pesci, uno scambio di pareri traamici potrebbe finire per creare un’incomprensione che poi però in breve supererete. Scegliete e agite come vi sembra meglio, ma non createvi troppe illusioni su cose che in realtà sono discutibili. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

