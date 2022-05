Oroscopo di oggi 20 maggio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 20 maggio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 20 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Mercurio in sestile a Giove, vi si presenteranno numerose occasioni nella carriera per dimostrare le vostre capacità ed esprimervi liberamente. Questo aspetto Mercurio-Giove vi elargirà dei riconoscimenti prestigiosi che rimpingueranno anche il portafogli.

Toro. 21/4 – 20/5

Per merito del luminosissimo trigono fra il Sole che transita nel segno e la Luna in Capricorno, non rimanderete a domani quello che potete fare oggi. Saturno contro vi fa cedere alla pigrizia che a volte vi piomba addosso. Muovetevi, starete meglio!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie a Mercurio in sestile a Giove, riuscirete a conoscere una persona che vi ha colpito e che finora non avevate mai avuto modo di avvicinare. Sarete apprezzati in famiglia o nella vostra compagnia per lo spirito intraprendente e la battuta simpatica.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non chiedete consigli in merito alla vostre questioni sentimentali a tutti gli amici. Ognuno vi darà la propria opinione, finendo soltanto con il confondervi di più. Avrete voglia di rinnovarvi dando un tocco diverso e più raffinato al vostro look: coraggio, agite!

Leone. 23/7 – 23/8

Sarebbe auspicabile dire di no a qualcuno che non è assolutamente nelle vostre corde. Vi renderete conto che è impensabile intraprendervi qualsiasi relazione. Non è tempo di formulare nuovi programmi di lavoro, ma piuttosto è un periodo di riorganizzazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non create attriti con i colleghi pretendendo l’impossibile. Lasciate le cose in sospeso, aspettando pazientemente il momento migliore per agire. Marte potrebbe rendervi troppo franchi, bruschi e sbrigativi con gli altri, attenzione perciò a non ferirli.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A causa della Luna mattutina storta, avrete voglia di stare in compagnia solo dei familiari o degli amici, che vi accolgono sempre con un abbraccio e con tenerezza. Le situazioni cambiano e le persone con loro, non potete pretendere di trattarle sempre allo stesso modo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Qualche incomprensione con i vostri cari per la gestione della casa. Opinioni differenti, ma non è necessario discutere: siate più condiscendenti. Farete una cernita e vi libererete di ciò che è inutile e vi appesantisce il cammino, condizionandovi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere e Giove complici facilitano l’impiego di tutte quelle strategie che vi danno la possibilità di farvi conquistare mete ben remunerate. Regalatevi un capo di abbigliamento nuovo, se può aiutarvi a sentirvi meglio nella vostra pelle.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I magnifici aspetti odierni renderanno scorrevoli i rapporti in famiglia, se sarete diretti e genuini. Non fate promesse che poi sapete di non poter onorare. Marte sorridente vi spingerà a misurarvi con spirito combattivo nelle competizioni professionali.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna è in trigono a Mercurio e in sestile a Giove: nel pomeriggio farete buoni affari. Migliorare nettamente la vostra condizione economica non sarà difficile. Evitate musi lunghi e non detti, inventatevi un modo nuovo e diverso di vivere il rapporto di coppia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in Capricorno amica di Nettuno e Marte nel segno, guardatevi intorno e aprite la vostra mente a nuove e più stimolanti prospettive. Otterrete risultati concreti in progetti alquanto impegnativi. Le stelle vi doneranno un pieno di energia.

