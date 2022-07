Oroscopo di oggi 7 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 7 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 7 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Vorreste fare di più e farvi così notare dai superiori per le vostre capacità. Per ora però il rendimento non è all’altezza delle aspettative. Non fermatevi all’apparenza delle cose. “Non è tutto oro quel che luccica”, ed è vero anche il contrario.

Toro. 21/4 – 20/5

Se a una porta a cui bussate non vi viene aperto immediatamente, andate su tutte le furie. Placate l’ira e ritentate: sarete più fortunati! La volontà può esservi d’aiuto in mille situazioni. Ma nella coppia servirebbe solo più gentilezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nel campo amoroso e affettivo darete il massimo, grazie all’autentica complicità lunare con Venere. Buone speranze, se state cercando l’altra metà della mela. Alla fine anche voi siete degli inguaribili romantici. Avete già pronta qualche poesia da declamare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Cercate di reagire positivamente a una piccola frustrazione. I capricci fra il Sole e la Luna saranno i protagonisti soprattutto a livello emotivo. Non fate di tutta l’erba un fascio. Alcune persone meritano sicuramente una seconda opportunità.

Leone. 23/7 – 23/8

Le diverse esperienze che farete vi consentiranno di godere di un bel bagaglio, da utilizzare poi nel momento del bisogno. Siete al posto giusto. Se dovete lavorare fino a tardi, potreste sentire l’esigenza di una pausa, ma non esagerate con il caffè.

Vergine. 24/8 – 22/9

Piccole paure da superare con la grinta e la determinazione. E se all’ultimo temete ancora di non farcela, potrete sempre fare dietrofront. Non dovete dire di sì a tutti. Prendetevi i vostri tempi e i sacrosanti spazi personali. Sano egoismo!

Bilancia. 23/9 – 22/10

La ricerca dell’armonia parte da dentro di voi. Dovreste amarvi per quelli che siete, se volete migliorare in qualunque aspetto della vita. Con Venere e Saturno fedeli alleati della Luna, darete nuovo slancio vitale a un rapporto importante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le vostre speranze non saranno disilluse. Forse però per alcune faccende dovrete attendere più del previsto. Dovrete farvene una ragione. Non replicate a un’offesa di poco conto. Meglio lasciar correre piuttosto che legarsela al dito.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se il desiderio di nuove amicizie è preponderante, non siete disposti a prendere una posizione tiepida su argomenti che vi stanno a cuore. Mitigate sempre l’ambizione con la passione per il vostro lavoro, e scalerete la vetta del successo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto il peso della quadratura lunare, le vostre idee non saranno molto originali. Non potete nemmeno però pretenderne dai vostri colleghi. Alcune mansioni piuttosto noiose vanno sbrigate prima di altre, più intriganti. Ma che potete farci?

Acquario. 21/1 – 19/2

La perfetta alleanza fra la Luna e Saturno vi permette di raggiungere una posizione di rilievo. Poi però vi toccherà mantenerla con assiduità. La diligenza vi farà meritare un bel premio. Anche solo un “grazie” potrebbe farvi molto piacere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se il dialogo ultimamente è un po’ carente, prendete voi le redini della situazione e rompete il ghiaccio, parlando per primi senza paura. Piuttosto che seguire il manuale d’istruzione, potreste provare a naso. Avrete più soddisfazione.

© Riproduzione riservata