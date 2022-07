Oroscopo Sagittario di oggi 30 e domani 31 luglio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 luglio?

Sagittario

La fantasia non manca. Ora però non fatevi prendere la mano nell’esigere che il partner accolga ogni richiesta nello stravolgere l’arredamento. Non pretendete troppo dagli altri, e fate in modo che in ogni cosa vi sia uno scambio equilibrato. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

