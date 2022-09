Oroscopo Capricorno di oggi 23 e domani 24 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Dato che il fine settimana si avvicina, cominciate a farvi un’idea su come impiegare il vostro tempo libero. Non sarebbe bello fare una piccola gita? Il trigono lunare vi farà viaggiare, specie con la fantasia. Eppure concretizzare non sarebbe difficile. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata