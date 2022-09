Oroscopo Capricorno di oggi 30 settembre e domani 1 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Le sorprese per oggi forse non saranno molte, né positive né negative. Meglio così, perché potrete trovare anche un po’ di tempo per rilassarvi. Eliminate ogni traccia di apprensione. Quando siete tranquilli, le cose vi riescono sempre meglio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

