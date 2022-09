Oroscopo Capricorno di oggi 25 e domani 26 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La meta è ancora lontana? La cosa non vi preoccupa minimamente. Grazie al trigono della Luna con Plutone, non vedete l’ora di raggiungerla. Con un pizzico di avventura in più, la noia sarà soltanto un ricordo. Lasciatevi andare, senza timore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

