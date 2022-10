Oroscopo Gemelli di oggi 5 e domani 6 ottobre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Mercurio ostile dalla Vergine potrebbe rendervi particolarmente distratti. Sul lavoro controllate sempre tutto per evitare antipatici disguidi. Con Giove amico, prima verificate ogni minimo dettaglio, e poi buttatevi a capofitto in un’impresa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

