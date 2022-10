Oroscopo Pesci di oggi 9 e domani 10 ottobre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Con Nettuno che si trova in congiunzione, continuerete ad essere molto ricettivi agli stati d’animo di chi avrete vicino. Scegliete bene la vostra compagnia. Mantenetevi saldi sui vostri principi e non fatevi allettare da proposte troppo comode e poco realistich. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

