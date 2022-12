Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Avete bisogno di ripensare alla vostra reputazione, per colpa degli alterchi fra Venere e Nettuno. Preoccupazioni poco utili da eliminare. Nessuno vi giudica, ma cercate di utilizzare un po’ di buonsenso e praticità. Vi risparmierete grane. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

