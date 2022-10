Oroscopo Toro di oggi 11 e domani 12 ottobre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Non lasciatevi appesantire la vita da principi e regole che non sono più adeguati a quella di adesso. Urano vi vuole far cambiare, trasformare, modificare. Saturno è contro: pensieri che impediscono la concentrazione, abilità nel discutere un po’ appannata. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata