Oroscopo di oggi 12 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 12 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 12 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Anziché scaricare il vostro nervosismo in famiglia, cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice. Buone opportunità nel lavoro, ma state attenti a non urtare la suscettibilità di chi potrebbe esservi utile.

Toro. 21/4 – 20/5

Davanti a una cenetta preparata con amore, il partner va in brodo di giuggiole: come sentenziavano le nonne, l’amato bene va preso per la gola! Meglio un gesto affettuoso che troppe parole, tanto più che con Mercurio opposto rischiate fraintendimenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata positiva per voi, anche se piuttosto spendacciona per via della Luna in seconda Casa, la banca dell’oroscopo: acquisti da nababbi! Porzioni più che abbondanti a tavola, senza il rischio di mettere su peso: questa sì che è una vera fortuna!

Cancro. 22/6 – 22/7

Col partner fate micio micio da mattina a sera e anche se lui sulle prime sembra distante, ci pensa il vostro filtro magico a riattizzare la fiamma. Importanti gli amici, se è po’ che non vi ritrovate, questa è la serata giusta per una cena insieme.

Leone. 23/7 – 23/8

Cielo piuttosto parco di doni, le occasioni al momento scarseggiano. Vi conviene farvi un po’ da parte e far rimbalzare sugli altri le decisioni. Shopping in profumeria oppure dall’erborista, se decidete di sperimentare la cosmesi naturale.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un dono inatteso e gradito, accompagnato dalla lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi. Fate del tutto per creare un’occasione d’incontro con una persona che ha significato molto per voi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Inchiodati al lavoro quando vorreste essere liberi di dedicarvi ad altro. Se proprio non potete delegare, sperimentate il piacere di sentirvi utili. È il ricordo di un’esperienza negativa a influenzare il presente, condizionando il vostro atteggiamento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Letture e studi profondi, quando vi appassionate ad una materia vi ci buttate a capofitto, quasi innamorati, sedotti dall’argomento. In affari la strada oggi non è facile, prima di soccombere l’interlocutore prova a gettarvi fumo negli occhi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta ed attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. In casa, vi potrà esser chiesto un piccolo sacrificio: cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata produttiva per i creativi che dalle espressioni della gente, dalla natura, da qualsiasi spunto emozionale traggono grandi ispirazioni. Mente proiettata all’appuntamento serale con l’amato bene o agli svaghi già programmati con gli amici.

Acquario. 21/1 – 19/2

Focus sul lavoro anche oggi, nonostante sia sabato. Tra incontri, appuntamenti e qualche fastidioso imprevisto, siete presissimi fino a tardi. Variando programmi e tabella di marcia troverete buone soluzioni per migliorare la qualità dei risultati.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un ottimo inizio di weekend. Grazie alla complicità della Luna e di Venere, capite qualcosa in più sul vostro modo di essere e di amare. Via libera alla creatività e al sentimento, in ogni situazione quel che conta è metterci il cuore.

