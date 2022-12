Oroscopo di oggi 4 dicembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 4 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non c’è bisogno di vendicarvi, come suggerito dal collerico Plutone. Meglio essere più furbi e non cedere ai ricatti come consigliato da Mercurio. Dite sempre quello che pensate, anche se a volte potreste non essere proprio in sintonia con un collega.

Toro. 21/4 – 20/5

Un po’ di stanchezza sulle spalle, a causa di responsabilità non da poco che avete avuto il coraggio di assumervi. Se qualcuno vi desse una mano... Non rispondete pan per focaccia. Quella che poteva essere un’offesa si rivelerà un’innocua battuta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’intraprendenza mattutina della Luna in Ariete si fa sentire in molti campi della vita. Va bene rompere il ghiaccio, ma c’è chi vuole restare solo. Pensieri rapidi e veloci, anche troppo. Di tutti quelli che vi passano per la testa, nessuno rimane.

Cancro. 22/6 – 22/7

Anche se siete abitudinari, non temete piccole evoluzioni che potrebbero essere positive. In primis eliminate abitudini dannose per la salute. Comportatevi sempre con coscienza e riceverete un bell’elogio. Avete proprio voglia di un complimento!

Leone. 23/7 – 23/8

Promuovete la vostra attività, investendo qualcosa in più che recupererete alla grande. Mente aperta ai cambiamenti, per merito del trigono lunare. Dedicate qualche ora alla lettura di un buon libro, specie dovendo affrontare un viaggio in treno.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non siate prevenuti dovendo giudicare qualcuno appena incontrato. “L’abito non fa il monaco”, proprio come “non è tutto oro quel che luccica”. L’impulsività non vi aiuta in una situazione in cui occorre più tatto e delicatezza che impetuosità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Piccole paure da affrontare stamattina, per via della Luna in transito nel vostro segno opposto. Difficile andare sempre d’amore e d’accordo con il partner. Riavvicinatevi alla persona con cui avete rimostranze. Via l’orgoglio, e cominciate a chiedere scusa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riuscite a stare tranquilli anche in mezzo alle burrasche. Forse perché avete passato molto tempo nel preparare l’animo con determinazione. L’importante è rimanere con i piedi ben saldi: essere realisti e non perdersi in elucubrazioni mentali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La quadratura di Venere con Nettuno potrebbe essere una bella gatta da pelare. Per fortuna avete dalla vostra il trigono lunare con Mercurio. Tenete d’occhio il portafogli e non fate investimenti casuali. Potreste darvi la zappa sui piedi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Meglio sempre cercare la via della mediazione, come soluzione a un piccolo conflitto con un vicino. L’energia di Plutone vi darà manforte. Di pazienza non ne avete molta, ma a che pro arrabbiarvi, se avete a che fare con lungaggini burocratiche?

Acquario. 21/1 – 19/2

Mattinata stimolante, grazie al sestile della Luna. Le vostre attività prendono il largo senza problemi. Con il vento a favore sarà tutto piacevole. Cercate di conoscere profondamente una persona. Vi scoprirete un vero tesoro, invisibile agli occhi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Avete bisogno di ripensare alla vostra reputazione, per colpa degli alterchi fra Venere e Nettuno. Preoccupazioni poco utili da eliminare. Nessuno vi giudica, ma cercate di utilizzare un po’ di buonsenso e praticità. Vi risparmierete grane.

