Oroscopo Gemelli di oggi 13 e domani 14 novembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. 13 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Testa confusa, poco male se siete persi a contemplare la natura, ma se avete deciso di affrontare un’escursione impegnativa, attenti ai passi falsi. Un supplementare sforzo di concentrazione è necessario nel caso siate impegnati a far quadrare i conti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

