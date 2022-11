Oroscopo Gemelli di oggi 21 e domani 22 novembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Dinamici e frizzanti con la Luna in trigono a Marte nel segno. Successo nel lavoro e negli affari, armonia di coppia e momenti magici con i pupi. In forma anche a livello fisico, buoni risultati per chi si cimenta in gare e competizioni sportive. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

