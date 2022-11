Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Da soli combinate poco, ma inseriti nel gruppo fate il vostro dovere. La mente vaga altrove, perciò ogni tanto occorre richiamarvi all’ordine. In famiglia vi sentite poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai desideri di cambiamento. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

