Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Ipersensibili ad ogni cambiamento d’umore e alle minime espressioni dell’altro, in coppia soffrite e gioite di tutto, con incredibile intensità. L’onda d’urto del passato può colpirvi a sorpresa, portando alla mente dettagli che vi hanno ferito. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

