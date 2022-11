Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

In prima linea l’amicizia, favorita dai sestili di Giove e Nettuno, peccato che a infiacchirli subentri la Luna, che scompiglia progetti e sentimenti. Tutto il giorno vi muovete come in un sogno, pregustando la serata che vi aspetta a casa di amici. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

