Oroscopo di oggi 26 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 26 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna disarmonica è come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per qualche giorno, la luce degli astri che vi guardano con simpatia. Qualche interferenza di disturbo può esservi di ostacolo nei rapporti con gli altri, in casa e al lavoro.

Toro. 21/4 – 20/5

Luna in trigono al vostro segno che ospita Urano, forte e imprevedibile: un terremoto di emozioni, una ventata di desideri e idee innovative. Il lontano vi ispira e da un viaggio, reale o immaginario che sia, traete spunti meravigliosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Urano nella Casa delle prove, che una volta superate diventano trionfi. L’imprevisto cova sotto la cenere, pronto a manifestarsi in qualsiasi momento. Una tassa con mora a causa di un pagamento inevaso o una rata dimenticata in fondo a un cassetto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non fatevi condizionare dagli eventi tragicomici dei vostri amici e dall’andazzo delle cronache rosa: coppie in crisi, separazioni, divorzi… Tra voi e il partner la forza dei sentimenti c’è e si vede, ma ogni tanto è inevitabile fare scintille.

Leone. 23/7 – 23/8

Il lato negativo di questo sabato è solo un filo di noia: a casa tutti vi danno per scontati, aspettandosi da voi impegno, favori e una presenza costante. Famiglia unita ma esigente, mentre voi avete bisogno dei vostri spazi di libertà e non lo nascondete.

Vergine. 24/8 – 22/9

Veloci nello svolgimento delle vostre mansioni o nell’apprendimento se siete studenti. Tenendo alta la concentrazione, riuscite ad accorciare i tempi. La serata è tutta vostra, tra corsi amatoriali di musica, ballo, arte o cucina. Non si finisce mai di imparare!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un gran daffare ovunque: in casa, dove tutti pretendono senza collaborare, per non parlare del lavoro, soprattutto se avete un’attività in proprio. Facilitate il riposo notturno scegliendo lenzuola azzurre o lilla: rilassano e promuovono bei sogni!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Affabili, fortunati e prontissimi. Sempre in pista per le commissioni, alla grande il commercio ed ogni attività a contatto con il pubblico. Il vostro intuito ha un campo d’applicazione infinito, drizzando le antenne cogliete ogni dettaglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se al lavoro vi viene proposto un cambiamento inatteso, non state a tergiversare facendovi delle remore: le occasioni vanno acchiappate al volo! Con un pizzico di coraggio, anche le vostre finanze potrebbero subire un incremento significativo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi sentite in una botte di ferro e lo siete, dominanti sulla scena e con l’appoggio di chi ne sa di più. Creatività e fortuna vi spianano la strada. La vostra sensibilità vede giusto: nella sfera delle amicizie c’è qualcuno che stravede per voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Strano per tipi empatici come voi, ma oggi ascoltare i problemi degli altri vi svuota di energie, specie se le confidenze riguardano intrighi amorosi Liberatorio e divertente lo shopping online, scegliendo con largo anticipo i doni per i vostri cari.

Pesci. 20/2 – 20/3

Creativi, ispirati dalla natura, dai vostri cari o da quel meccanismo interno che trasforma impressioni ed emozioni in immagini e parole. Dall’amicizia all’amore il passo è breve, ma il confine è così indefinito che non sapete da che parte stare.

