Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Luna in trigono al vostro segno che ospita Urano, forte e imprevedibile: un terremoto di emozioni, una ventata di desideri e idee innovative. Il lontano vi ispira e da un viaggio, reale o immaginario che sia, traete spunti meravigliosi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

