Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Domenica dai contorni smussati: tutto nella norma, nessuna novità né palpitazioni che coinvolgano il cuore. Solo Nettuno vi confonde un po’. Il primo impulso è fare chiarezza, ma scoprire le carte in tavola non è detto che vi renda più sereni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

