Oroscopo di oggi 29 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 29 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 29 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Sentimento dominante oggi l’amicizia: con gli amici condividete gli ideali, improntati all’uguaglianza, la giustizia sociale e la trasparenza. Qualche acquisto incauto per colpa dello spendaccione del gruppo, ma anche voi non siete da meno.

Toro. 21/4 – 20/5

Delusione per un acquisto online: visto dal vivo l’oggetto o l’indumento in questione si rivela molto meno appetibile di come appariva in foto. Timori e insicurezze in amore: se c’è avete paura di perderlo, se manca avete fretta di trovarlo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata aerea come il vostro carattere frizzante e lieve, grazie al bellissimo trigono della Luna che invoglia alla socievolezza e all’allegria. Solleticati da nuovi stimoli, tra incontri, contatti e iniziative, mostrate con facilità i vostri lati migliori.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se state vivendo una storia che ritenete importante, non devono esserci segreti fra di voi. Manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore. Nel tempo libero, sì a una passeggiata in centro e un po’ di shopping per rinnovare il guardaroba.

Leone. 23/7 – 23/8

I rapporti importanti tengono, nonostante le problematiche del momento; il lavoro è sempre più impegnativo e la casa non è mai a posto! Se avete arretrati da sbrigare, è il caso che vi rimbocchiate le maniche per arrivare a smaltirli.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi conviene gestire i vostri affari con molta prudenza e con una buona dose di umiltà, adeguando il passo alla lunghezza della gamba. La vostra riservatezza vi salvaguarderà da situazioni imbarazzanti, causate da infondati pettegolezzi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se ancora non lo avete fatto, aggiornate gli strumenti di lavoro, acquistando apparecchiature più moderne. Buone opportunità in rete. Complicità con il partner, condividendo ideali, speranze e passioni. Sì ad un viaggio insieme.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in quadratura e Urano opposto: tutte le piccole e irritanti contrarietà di questa giornata si spiegano con una semplice occhiata alle effemeridi. In chiunque si avvicini al partner vedete una potenziale minaccia e lo aggredite subito con battute al vetriolo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Amichevole la Luna in sestile a Mercurio e Venere nel segno che vi fa uscire, incontrare gente, scoprire qualcosa di nuovo, per voi sempre eccitante. Penalizzata la forma fisica, col sistema nervoso su di giri o, al contrario, una forte sensazione di stanchezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nel tempo libero, farete bene a concentrarvi sul vostro benessere: muovendovi ricominciate a carburare e anche la muscolatura riprende tono. Anche l’estetica ha bisogno di un restyling, pelle e capelli reclamano coccole e cure speciali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Umore allegro e disponibilità. Con gli amici farete a gara per sostenervi l’uno con l’altro, dando anche vita ad iniziative sociali di tutto rispetto. Battibecco in famiglia a seguito di un imprevisto, non è facile riuscire a conciliare le esigenze di tutti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nel mezzo sta la virtù, sentenziavano i Latini. Mettete un freno alle aspirazioni eccessive ma non siate, per paura della sfida, troppo rinunciatari. Le emozioni sono tenute a bada, se ogni tanto qualche polemica esplode, la lasciate sfumare da sé

