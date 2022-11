Oroscopo Gemelli di oggi 30 novembre e domani 1 dicembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Se tra i due gemelli del mito siete come Castore, il poeta sognatore, oggi continuerete a fantasticare lasciandovi soffiare le migliori opportunità. Ma se siete Polluce, l’intraprendente, vi lancerete in nuove attività più interessanti e remunerative. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

