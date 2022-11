Oroscopo di oggi 1 dicembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 1 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Prima di volervi prendere una bella rivincita, pensate bene alle conseguenze di ogni azione e soprattutto domandatevi se ne valga davvero la pena. Non serve a nulla prendere in giro l’ultimo arrivato. Anzi, non è certo il migliore dei modi per accoglierlo.

Toro. 21/4 – 20/5

Nessuno potrà venire a lamentarsi dicendo che mancate di fantasia, grazie all’appoggio della Luna in sestile con Urano. Che stile originale! Volete farvi notare anche in mezzo alle altre persone. Una ritoccata al look è quello che vi serve.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Occhio all’imprudenza delle bizze tra la Luna e Marte. Meglio non farvi mai trovare impreparati, se dovete affrontare test o esami importanti. Attenzione al portafogli, potreste rischiare di spendere più del dovuto. Richiedete più preventivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Pesci vi dona grande fascino e una spiccata sensibilità. Sta a voi però utilizzare questi talenti in modo saggio, senza cacciarvi nei guai. La lealtà viene prima di tutto, anche perché sapete bene che la verità prima o poi viene sempre a galla.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è sempre facile trovare le parole giuste. Meglio farvi dare una mano da un amico fidato, o affidarvi completamente all’algoritmo di Google? Se siete a corto di idee, dovrete trovare una scusa credibile per giustificare un ritardo non da poco.

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualcuno sta mettendo alla prova la vostra resistenza, ma per voi non sembra nemmeno un problema serio. Occhio alla Luna in opposizione! Equilibri da trovare all’interno della coppia. A meno che non siate pronti a fare un passo indietro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Meglio non affidarvi totalmente alla fortuna. Potreste ricevere qualche piccola critica, ma sapete come rispondere a tono senza litigare. Magari non riuscirete a essere proprio brillanti, ma potrete comunque cavarvela discretamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete pronti a concedere al partner autonomia senza pensare, una volta tanto, alla gelosia. Merito del trigono lunare e del vostro buonumore. La sintonia con una persona in particolare vi permette di sentirvi parte di qualcosa più grande di voi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna, disarmonica a Venere e a Mercurio, vi consiglia di restare in territori conosciuti almeno per oggi, senza andare in esplorazione. Farvi capire dai colleghi vi sembra un’impresa titanica. Magari basta un po’ di gentilezza e cortesia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’energico Plutone vi consente di lavorare fino a tardi, senza risentirne in termini di fatica. Ma non siete fatti d’acciaio, occorre equilibrio. Organizzatevi al meglio per non perdere tempo prezioso. Darete del filo da torcere agli avversari.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per rompere il ghiaccio e fare nuove amicizie, ci vuole coraggio e forse anche un pizzico di sana incoscienza. Provate a lasciarvi andare. Avete talenti nascosti da riscoprire. Metteteli alla luce del sole invece di nasconderli in cantina.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata un po’ pesante, con la Luna nel vostro segno e molti carichi a cui dover far fronte in poco tempo. Certe responsabilità... pesano davvero! Vi servirebbe il senso pratico, ma ora, con la congiunzione lunare con Nettuno, ne avete ben poco!

