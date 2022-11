Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Giornata un po’ pesante, con la Luna nel vostro segno e molti carichi a cui dover far fronte in poco tempo. Certe responsabilità... pesano davvero! Vi servirebbe il senso pratico, ma ora, con la congiunzione lunare con Nettuno, ne avete ben poco! Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

