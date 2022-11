Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La Luna, disarmonica a Venere e a Mercurio, vi consiglia di restare in territori conosciuti almeno per oggi, senza andare in esplorazione. Farvi capire dai colleghi vi sembra un’impresa titanica. Magari basta un po’ di gentilezza e cortesia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

