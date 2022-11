Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Nessuno potrà venire a lamentarsi dicendo che mancate di fantasia, grazie all’appoggio della Luna in sestile con Urano. Che stile originale! Volete farvi notare anche in mezzo alle altre persone. Una ritoccata al look è quello che vi serve. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata