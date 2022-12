Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Trascorrere qualche minuto in solitudine non sarà un problema. Ma se chi amate vi cerca a più riprese, fatevi trovare senza indugiare troppo. Prima di parlare datevi il tempo di ascoltare. L’altro se ne accorgerà. Accogliere è un gran dono. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

