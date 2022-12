Oroscopo di oggi 7 dicembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 7 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 7 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Per qualche like in più siete disposti a postare una cosa che non vi piace, ma che ha forte appeal nelle persone. No? Meglio così, allora. Dimostrate di essere coerenti con voi stessi e con le vostre idee. Qualcuno vi vorrebbe persuadere.

Toro. 21/4 – 20/5

La superficialità di una persona non vi permette di farvi completo affidamento. “Chi fa da sé fa per tre”, recita il proverbio, e voi lo seguite. Chiacchiere da evitare in ufficio, anche perché la concentrazione si dissiperebbe in un attimo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’umore ballerino apportato dalla Luna in casa vostra non vi consente di contare troppo sulle vostre capacità. Che scocciatura! Occorre più concentrazione per raggiungere la meta. Non potete fare un passo avanti e due dietro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non è possibile allontanare ogni responsabilità da voi. Anche se non siete molto propensi, vi conviene far buon viso a cattivo gioco, per una volta. Anche se dovete stare un po’ da soli, non è un problema. Accendete la radio e siete già in compagnia.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete una gran voglia di fare di più. Il sestile lunare mette benzina ai vostri progetti, in modo che non possiate mai rimanere a corto di idee. Lo stress sarà un ricordo, se lavorerete con entusiasmo e affronterete le sfide con il sorriso sulle labbra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non ce la fate proprio ad essere concreti al cento per cento, e per colpa della fumosa Luna in Gemelli, una chance potrebbe andare persa. Vi rifarete! Studiate attentamente l’atteggiamento di colui che avete di fronte prima di iniziare un’arringa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un piccolo viaggio per lavoro o semplicemente per piacere vi aiuterà a liberare la mente da alcuni pregiudizi, e a rinnovare l’entusiasmo perduto. Con il trigono della Luna, è più facile che gli altri vi stiano ad ascoltare. Preparate un bel discorso!

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’arrivo di un superiore vi fa piombare nel panico. Ma perché avere paura, quando tutto è sotto controllo e vi siete impegnati a fondo? Non potevate fare di più né meglio. Quindi sorridete a voi stessi, ed eliminate subito ogni tensione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’opposizione lunare vi rende più irrequieti del solito. Se qualcuno si lamenta per qualcosa che non avete fatto bene, dovrà vedersela con voi! Gli argomenti sono molti e li sciorinate con dovizia di particolari. Non riuscite a frenare la lingua.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Logica e senso pratico sono dalla vostra in questo periodo, grazie all’arrivo di Mercurio che dal Sagittario è passato al vostro segno. Cercate di sorridere di più e di non considerare la vita troppo seriamente. Vivete con leggerezza!

Acquario. 21/1 – 19/2

Il transito della Luna in Gemelli porta aria e pensieri luminosi alle vostre “stanze” mentali. Un balsamo risanatore dopo qualche malumore. La facilità con cui portate a termine un compito non facile vi varrà un bel complimento. Ringraziate!

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in quadratura con il vostro segno, alcuni dubbi rischiano di consumarvi molte più energie del previsto. Occorre una riunione di squadra. Nel vostro team c’è qualcuno che vi rema contro. Forse è il caso di chiedere subito un chiarimento.

© Riproduzione riservata