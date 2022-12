Oroscopo di oggi 16 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 16 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 16 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Perché complicarvi la vita inutilmente? Cercate di semplificare le cose, ed evitate per oggi di imbarcarvi in imprese più grandi di voi. Buone le energie, ma se le disperderete in mille rivoli, poco riuscirete a concretizzare. Concentrazione!

Toro. 21/4 – 20/5

Approfittate della Luna ancora in trigono al vostro segno, per sbaragliare in un istante la concorrenza con uno scatto a dir poco... felino. Vi divertite alla grande, anche mentre siete occupati con il lavoro. Che volete di più dalla vita?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Diffidate delle imitazioni a basso costo dovendo fare un acquisto. Meglio una cosa sola ma buona, piuttosto che tanto inutile ciarpame. La disarmonia con la Luna non vi impedisce di ragionare. Qualcuno cerca di rifilarvi una “patacca”?

Cancro. 22/6 – 22/7

Anche se gli appuntamenti sono molti, trovate comunque il tempo per stare insieme alle persone a cui volete bene. Non si vive di solo pane! Fate qualcosa di buono, potreste per esempio far visita a un parente anziano che non vedete da tempo.

Leone. 23/7 – 23/8

Un piccolo bilancio prima di buttarvi in un nuovo progetto è d’obbligo, se non volete navigare a vista. Evitate di commettere stravaganze. Patti chiari amicizia lunga... se qualcuno non si presta alle regole, ditegli che non può fare come vuole.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non fate affidamento sulla fortuna, ma su una solida e accurata preparazione. Eviterete di dovervi arrampicare sugli specchi, cosa da non fare! La volontà c’è. Usatela per riportare l’armonia fra le persone con grande divergenza di opinioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Eliminate ogni dubbio e ogni confusione. Partite da una piccola certezza e costruite qualcosa di sicuro. Non vacillate nei vostri passi. Se cercate una nuova occupazione, non potete permettervi di fare troppo gli schizzinosi. Pazienza!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete in grado di cavarvela da soli, ma se potete collaborare con persone fidate, ancora meglio. Insieme potete affrontare... scogli più grandi. Il vostro prossimo può essere anche una persona con la quale non andate d’accordo. Tentate un colloquio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La quadratura del Sole con la Luna vi porta piccole frustrazioni, da risolvere riscoprendo subito la vena ottimistica e umoristica che è in voi. L’umore è un po’ ballerino, ma potete tirarvi su concedendovi qualcosa di buono. Una cioccolata calda?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pronti a partire per una nuova ed emozionante avventura, regalatavi dal trigono lunare con Plutone? Accettate di buon grado tutte le novità. Cercate spunti originali per un regalo. Una passeggiata fra le vetrine addobbate vi schiarirà le idee.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete ancora molte compere da fare prima di Natale. Meglio organizzarvi per tempo, in modo da non arrivare proprio all’ultimo minuto. Le vostre paure scompaiono, se non vi fate prendere dall’agitazione. Chiedere aiuto... e perché no?

Pesci. 20/2 – 20/3

Occhio agli inganni e alle deviazioni sul percorso che avevate preventivato, messe in atto dalla Luna opposta sia a Nettuno che a Giove. Evitate scelte imprudenti. Se dovete firmare un documento importante, fatelo controllare da esperti.

