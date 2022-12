Oroscopo di oggi 18 dicembre 2022 secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 18 dicembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualche preoccupazione di troppo rischia di rovinarvi la domenica. Mettetevi il cuore in pace e non proponete al partner ciò che non approverebbe. Collaborare in famiglia per il benessere di tutti potrebbe essere uno spunto da lanciare in questo periodo.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcuno si accorgerà di quante cose avete realizzato. Nel frattempo continuate a farlo senza ricevere troppi onori, se non quelli che voi vi date. Soddisfatti del vostro operato, non vi preoccupate del giudizio altrui, positivo o negativo che sia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi accorgete in un attimo dell’inciampo posto dinanzi al vostro cammino e grazie al trigono della Luna, lo evitate prima di finirci in pieno. Anche se certi sentimenti sono coinvolgenti, provate per un attimo a estraniarvi. Capirete il da fare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Poco equilibrati per via della dissonanza lunare, potreste ingigantire una bazzecola e diminuire un problema reale. Occhi sempre ben aperti. Un’intima serata a due è quello che ci vuole per il bene della coppia. Ma sopraggiunge uno scocciatore.

Leone. 23/7 – 23/8

Una persona vi trattiene a chiacchierare del più e del meno più del previsto. In questo modo però rischiate di arrivare tardi a un appuntamento. Restate con i piedi ben piantati per terra, anche se con la mente siete presi da voli... pindarici.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi aspettavate forse un piccolo aiuto in più. Ma alla fine prendete il toro per le corna e fate tutto da soli. Quel che conta è il risultato. Non ve la prendete per cose da poco. Non è un problema per voi assumervi una certa responsabilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ci vuole tutta la pazienza di Saturno per affrontare la strada in salita preparata da Mercurio e Plutone. Tenete alto l’umore come potete! Il sestile Sole-Luna vi aiuta ad accettare anche divergenze di opinione. L’importante è stare insieme.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mettete da parte qualche risparmio, se volete concedervi il lusso di una piccola vacanza con gli sci ai piedi. Un ristorante più economico? Per certe cose potete anche accontentarvi. Quello che conta è avere ben in mente il vostro obiettivo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se dovete ancora festeggiare il vostro compleanno, il sestile del Sole con la Luna vi aiuterà a preparare un party davvero con i fiocchi. Scegliete gli invitati senza legarvi al dito vecchie storie. In fondo potete perdonare con facilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Occhio alla sbadataggine e alla dissonanza della Luna con Mercurio. Se dovete fare calcoli complicati, ricontrollate tutto più di una volta. La sua quadratura con Plutone poi ci si mette di mezzo. Arriverete alla meta pestando i piedi a qualcuno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nella vita di coppia potete disporre di una mano preziosa, grazie agli ottimi rapporti della Luna con Saturno. Di pazienza ne avete! Un po’ di leggerezza non può che farvi bene. Uscite con gli amici per una serata in compagnia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ognuno ha i propri limiti. È bene però conoscerli, in modo da essere il grado di reagire a ogni situazione. Potete evitare un capriccio. Volete pagare a tutti i costi il conto in pizzeria. Ma forse sarebbe stato ancor meglio dividere.

