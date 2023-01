Oroscopo di oggi 24 gennaio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 gennaio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 24 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna immobile e silenziosa che minaccia di addormentare il vostro entusiasmo. Accettate le proposte di svago di amici cari: vi ricaricherete. Capacità creative e percorsi spirituali da esprimere in libertà: non fatevi imporre dei limiti.

Toro. 21/4 – 20/5

Atmosfera serena, in buona compagnia di amici e familiari. Nonostante piccole piacevoli sorprese, l’insieme ispira tranquillità e stabilità emotiva. Se nutrite ambizioni di carriera, specie su progetti in fase di realizzazione avrete una buona riuscita.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il passaggio della Luna in Pesci può diventare un ostacolo al desiderio di fare un salto di qualità nella vostra vita. Maggior impegno e forza di volontà. Giove e Saturno vi offrono su un piatto d’argento guadagni, affari, contatti e un filo di generosità in più.

Cancro. 22/6 – 22/7

Configurazione celeste ricca e intrigante sotto il profilo delle novità. In arrivo imprevisti che possono però trasformarsi in vantaggi. Avete la dose giusta di sensibilità ed empatia, per rincuorare e sostenere chi ha bisogno di voi.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se le vostre fantasie sono ardite, nei fatti volate basso. A parte il partner sul quale potete contare, restare un po’ da soli vi farà bene. Conoscervi meglio, esplorando il “dentro”, vi aiuterà a potenziare i vostri talenti. Alti e bassi finanziari.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ecco una giornata che in virtù dell’opposizione lunare offre spunti di riflessione. La dolcezza unita alla tenacia è la chiave per spalancare portoni. La fiducia che avete in voi contagia gli altri che vi assecondano senza discutere. Chiamatela autorevolezza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Martedì da sgobboni, che accorcia le distanze tra voi e le vostre aspirazioni professionali. Persino la famiglia vi guarda con occhi benevoli. Gli impegni lavorativi ben si coniugano con le esigenze dei figli, del partner e dei genitori. Che sollievo!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se siete al settimo cielo, potete ringraziare la Luna in Pesci armonica a Mercurio in Capricorno. Investimenti proficui e benefit nel lavoro. Amalgama di sensibilità e buonsenso, creatività e concretezza, indispensabile per realizzare buoni progetti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’attenzione al campo pratico, spinta dalla Luna e da Mercurio in Capricorno, non vi vedrà fare i salti di gioia, ma portafogli e famiglia gongolano. Nella quotidianità state perdendo smalto, ma a fronte di risultati tangibili fate buon viso a cattivo gioco.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Che momento vi aspetta, veramente memorabile! Amichevoli la Luna e Urano che vi riservano energia positiva da spendere sul fronte del cuore. Appoggi professionali, sagacia e buona dose di fortuna. Una richiesta accolta senza alcuna difficoltà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un clima forse non esaltante, ma foriero di un bel concentrato di realismo e praticità, quello che occorre per dare sostanza alle fantasie. Dal punto di vista economico siete a cavallo. Per merito di un’intuizione, potete incrementare le entrate.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna viaggia su una corsia preferenziale, grazie alla spinta di Mercurio e Urano. Iniziate a seminare in campi diversi da quello abituale. Date prova di pazienza e perseveranza, e vedrete che raccoglierete buoni frutti. Il raccolto sarà abbondante

