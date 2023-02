Oroscopo di oggi 5 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 5 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata piena come la Luna. Il tono emotivo è alto, la forma fisica smagliante. Brillanti e vivaci, non perderete nessuna delle occasioni per divertirvi. Una new entry fra le amicizie stuzzica il vostro spirito da conquistatori. Sfoderate il fascino e colpite!

Toro. 21/4 – 20/5

Con il Sole opposto alla Luna, per pigrizia o per stanchezza, oggi amici e svaghi segnano il passo a favore di un desiderio di tranquillità e di relax. Turbamenti emotivi neutralizzati dalla vicinanza affettuosa di una famiglia sollecita e rassicurante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Splendida domenica, grazie alla Luna che potenzia le vostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto gira molto velocemente... anche troppo. Viaggi e affari portati avanti a tempo di record, con un dinamismo degno dei vostri momenti migliori.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riuscire a concludere tutto nei termini stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e debiti in riscossione. Nella coppia la passione fa da collante.

Leone. 23/7 – 23/8

Sapete dove volete arrivare e se strada facendo qualcosa si mette di traverso, avete la possibilità di rimuovere l’ostacolo, aggirarlo o temporeggiare. Occhio alle finanze! Prima di passare all’azione, consigliatevi con qualcuno di cui vi fidate ciecamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un’atmosfera inquieta per i sentimenti, vissuti in questa fase con qualche incertezza e qualche patema. Venere e Marte gettano benzina sul fuoco. Una nube tossica di recriminazioni aleggia nel vostro cielo? Spazzatela via con un dialogo trasparente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottimo clima, se amate la vita sociale e avete in programma una serata importante per il vostro futuro. Eleganza e buongusto: farete una magnifica figura. Interessi da condividere. Dallo scambio con persone in gamba, scaturisce una sensazione di benessere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Validi alleati celesti vi forniscono acume, intraprendenza e anche un pizzico di savoir-faire: non sprecateli per mancanza di elasticità. Il filo conduttore resta il risparmio, sia in termini di energia che di denaro. Rinunciate a esporvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La determinazione che vi pervade e l’aiuto dei colleghi hanno effetti positivi sul lavoro. In arrivo nuove proposte e buone notizie. L’intesa di coppia appare disturbata, ma con un po’ di impegno oggi filerete d’amore e d’accordo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Appassionatamente l’amore sussurra alle vostre orecchie un richiamo imperioso. Per ora è tutto da costruire e da approfondire, ma il cuore è già in orbita. Con le finanze siete un po’ ai ferri corti, ma la vostra parsimonia è una vera e propria garanzia di tenuta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il Sole opposto alla Luna suggerisce una maggiore tolleranza nei confronti del partner, e una lucida obiettività nel valutare torti e ragioni. Accese discussioni in famiglia sulle vostre amicizie e sulle loro scelte di vita. E no! Sugli amici non si può!

Pesci. 20/2 – 20/3

Il buonumore rende più semplice la vita. Fate un patto con voi stessi e stabilite di non farvi guastare la domenica da presenze moleste e pretenziose. Assecondate il bisogno di svago, relax e buona, stimolante compagnia. Validi risultati professionali.

