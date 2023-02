Oroscopo di oggi venerdí 17 febbraio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 febbraio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Tipica giornata d’inverno, nella quale il tepore della casa, il divano e le pantofole sono tutto quello che desiderate, sperando che il lavoro non interferisca. Arriverà il disgelo! Nel frattempo come la terra sonnecchiate e tenete in caldo i progetti seminati.

Toro. 21/4 – 20/5

Un venerdì che privilegia i legami familiari quanto mai saldi e affettuosi. Piacevoli incontri con parenti e amici da tempo trascurati. Un sacco di golose opportunità da giocare. Stuzzicanti sorprese nella vita a due. Un breve viaggio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La mossa giusta per voi sarà starvene tranquilli in poltrona per ricaricarvi. Piccoli svaghi sono consentiti a condizione che siano low cost. Clima caratterizzato dall’elemento Terra: pochi lazzi, frizzi e molta concretezza, approfittatene!

Cancro. 22/6 – 22/7

Paura di rimetterci il cuore? Oggi avrete un’occasione da non perdere per manifestare i vostri veri sentimenti. Svelateli con una punta di malizia. Se fra i desideri ci sono i confetti, un pupo o una nuova casa, è il momento giusto per il grande passo.

Leone. 23/7 – 23/8

Lavorerete di buona lena, senza avere plateali riconoscimenti, ma il modo in cui gestirete le faccende segnerà molti punti a favore della credibilità. Siete in fase di gestazione di molti e nuovi importanti progetti di vita. Coltivate la pazienza e l’umiltà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in aspetto favorevole che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui mirate si vanno gradualmente avvicinando. Se avete una storia solida, è giunto il tempo di fare qualche concreto passo in avanti per rafforzarla.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con ogni probabilità a irritarvi è una cena in famiglia “indigesta” in tutti i sensi. Difficile sottrarsi, ma è possibile alleggerire pietanze e atmosfera. Intellettualmente siete audaci, perciò con lo stesso coraggio potete modificare ciò che non vi va a genio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Che bella atmosfera tranquilla! Dalla vostra oltre alla determinazione e all’allegria, avrete quel fascino malandrino con cui potrete fare strage di cuori. A riparo da storie impegnative e a lungometraggio, collezionate flirt, passioni improvvise e baci rubati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

“Un uomo saggio crea più occasioni di quante ne trova”, affermava Francis Bacon. Compiti per casa: riflettete su questa frase. Poche e semplici regole da osservare rafforzano i legami familiari e rasserenano la quotidianità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La disponibilità all’ascolto renderà la relazione di coppia più appagante. Se il rapporto è in rodaggio, offrite l’immagine più autentica di voi. Sostenendo i vostri programmi, la Luna nel segno vi rincuora sulle decisioni operate in precedenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Amministrate le energie mentali con accortezza per non rischiare di sprecare le potenzialità di questo ritmo. Potrete soddisfare i bisogni culturali. Condividete con chi amate gli interessi che vi appassionano. Nei nuovi incontri lasciate all’altro l’iniziativa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il transito della Luna in Capricorno vi mette in grado di sostenere, senza farvi prendere dall’emozione, anche i confronti più impegnativi. I punti di forza sono la concretezza dei progetti e la capacità di far tesoro delle informazioni che otterrete

