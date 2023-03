Oroscopo di oggi 12 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 12 marzo 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Domenica in gran parte vissuta a tu per tu con voi stessi. Questioni personali, in attesa di risposte efficaci, meritano una pausa di riflessione. Avete bisogno di fare il punto su una storia nata per gioco, ma che inaspettatamente vi ha rubato il cuore.

Toro. 21/4 – 20/5

Si registrano perturbazioni con effetto lieve e di breve durata. La tenuta emotiva è salda, la comunicazione tra voi e gli altri fluisce agevolmente. Sarete abili nel gestire una divergenza di vedute, in modo che non sfoci in uno spiacevole battibecco.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il fatto che a livello emotivo oggi godiate di una certa calma avrà dei riscontri positivi domani nella sfera professionale. Progetti a lungo termine. Senza motivi di distrazione, vi dedicherete con impegno al lavoro: resa eccellente, esecuzione ottima.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna in Scorpione armonica a Mercurio e a Nettuno. Una configurazione che potenzia il sesto senso, alimenta la tenerezza e moltiplica i talenti creativi. Soluzioni a portata di mano per molti dei vostri guai, frutto di intuizioni illuminanti e capacità critica.

Leone. 23/7 – 23/8

La quadratura lunare e quella di Urano depongono per una giornata all’insegna del disordine. Concludete poco e quel poco non convince né voi né gli altri. In casa qualcuno esige da voi promesse chiare e precise, non nascondete la testa sotto la sabbia!

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna e Plutone complici vi faranno riallacciare alcuni rapporti legati all’attività dopo una fase di blackout. Un benefit desiderato e infine concesso. Buona la resa in ogni ambito, grazie alla Bianca Signora e alla capacità di accogliere le critiche costruttive.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se state rivedendo dei vecchi programmi e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potrete correggere il tiro. Situazioni che sembrava fossero alla vostra portata si stanno complicando, ma non gettate la spugna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mollate gli ormeggi, se vi accorgete che procedere contro corrente è faticoso e se in fondo andate avanti solo per soddisfare le aspettative altrui. Con la complicità di una persona cara, riuscirete a superare blocchi e timori. Lasciatevi condurre.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano fisico forse vi sentirete un po’ pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire realmente cosa desiderate. I progetti di viaggi, i sogni di gloria marciano nelle retrovie e aspettano il momento per tornare alla carica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in combutta con Mercurio e Nettuno instaura intorno un clima tranquillo, ma affatto noioso. Comunicativa in risalita e intese recuperate. Se avete faccende in sospeso da sistemare, concludete in fretta, ma non prestate attenzione ai dettagli.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Scorpione depositaria di aspirazioni, timori e sogni inconfessati vi mette di fronte allo specchio, ma l’immagine risulta sfocata. Focalizzate l’impegno sull’azione. Il “fare” seguendo ciò che provate vi libera da ogni incertezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione in fatto di grinta e intuito è sempre una mano santa, in più oggi con l’aiuto di Mercurio sistema anche gli affari e agevola i viaggi. La situazione affettiva è piacevolmente mossa. Sorprese, batticuori, tenerezze e coccole a oltranza

