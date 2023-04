Oroscopo di domani 6 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 6 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 6 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Tanto entusiasmo e generosità, ma arricchite la ricetta dell’amore con un pizzico in più di ascolto: avrete una pietanza da leccarvi i baffi. Per ostinazione, orgoglio o insolito tentennamento, potreste lasciarvi sfuggire di mano un’occasione d’oro.

Toro. 21/4 – 20/5

Se la coppia fa acqua e l’intesa è frenata dai dubbi, nella carriera guadagnate in credibilità, sfoderando la vostra logica e il vostro senso pratico. In famiglia e sul lavoro vi sentite protetti come sotto un ombrello capiente che vi difende da ogni rovescio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La sistemazione di certe questioni professionali genera un sensibile miglioramento dell’umore. Potete dedicarvi a ciò che vi sta a cuore. Protetti i viaggi, le intese con l’estero, si allarga la sfera di azione. Periodo propizio per un nuovo flirt.

Cancro. 22/6 – 22/7

Confrontarsi diventa difficile, se l’emotività ha la meglio sulla ragione e bastano piccoli disguidi per farvi chiudere in un ostinato silenzio. Cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma di andare incontro alle esigenze dell’altro.

Leone. 23/7 – 23/8

Un giovedì da... Leoni, grazie a degli influssi astrali piuttosto positivi. Tutto fila via liscio, con tanto di piacevoli sorprese in amore e nell’attività. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Restare un po’ in superficie a osservare fatti e persone non è negativo. Saprete poi offrire agli altri con sollecitudine le soluzioni ai problemi. Non è il caso di porvi progetti ambiziosi, finché persiste una condizione di pigrizia mentale e scarsa coerenza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Contrastata dal Sole, la Luna mette in discussione il vostro rinomato savoir-faire, il quale, stando a come vi rapportate con gli altri, è in ferie. Insoddisfatti dell’andamento familiare, ma incerti sul da farsi, vi adagiate in una passività controproducente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l’equilibrio emotivo. Siete in pace con voi stessi e con il mondo. L’intesa di coppia è al top, mentre per chi è ancora single, sono in arrivo buone emozionanti notizie.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nettuno in Pesci offusca la vostra razionalità, ma in compenso l’intuito funziona a regola d’arte, togliendovi parecchie castagne dal fuoco. La Luna facilita i contatti e propone nuovi assetti lavorativi improntati su uno spirito di collaborazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Messi alla prova dalla quadratura lunare, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la calma per non sprecare il lavoro fatto fin qui. Carisma e grinta, fatene tesoro.

Acquario. 21/1 – 19/2

State ingoiando qualche boccone amaro in amore, ma la Luna arriva in vostro soccorso servendovi genuine delicatezze affettive. Ottimo il lavoro. Giove vi rende sperimentalisti e frizzanti. Esplorate nuovi territori, non solo in senso geografico.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non limitate le vostre possibilità di agire e di realizzarvi, avete ottimi contatti sociali e l’appoggio prezioso di personaggi di spicco. Sereno l’ambiente familiare, coinvolgenti gli incontri che arrivano, sia dalle amicizie sia dalla professione

