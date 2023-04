Oroscopo di oggi 12 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 12 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 12 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Clima non di tutto riposo, ma con grande abilità saprete tenere testa agli imprevisti e con un invidiabile sangue freddo, affronterete ogni questione. Conciliare gli impegni familiari non sarà difficile come può sembrare. Mettete in azione la creatività.

Toro. 21/4 – 20/5

Tutti i programmi formulati in questo mercoledì potranno avere risultati duraturi. Con un pizzico di pazienza, realizzerete un grande desiderio. Arricchita da tante energie cosmiche la Luna vi riserva il meglio. Approfittatene prima che vi volti le spalle.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La giornata, secondo gli astri, sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita vivacità, ma abbonderete in produttività e concretezza. Il cielo odierno non promette exploit, ma uno scenario riposante... forse un po’ troppo per i vostri gusti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Incertezze e dubbi in amore insinuano un po’ di agitazione, senza accorgervi che siete voi a dar corpo alle ombre e che i sospetti sono solo fantasie. La disponibilità di un amico apre il cuore alle confidenze e all’occorrenza vi offre qualche ottima dritta.

Leone. 23/7 – 23/8

L’ambiente di lavoro è teatro di tensioni che disturbano la concentrazione, ma se non siete direttamente coinvolti, limitatevi a fare da “osservatori”. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l’umore non è al top, tuttavia il rendimento è assicurato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna e Mercurio ristabiliscono l’ordine emotivo, regalandovi energia, buona volontà e progetti vincenti. Migliora la qualità dei sentimenti. Buone possibilità di superare l’innata timidezza e la paura di lasciarvi andare. Amate e fatevi amare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La brusca frenata imposta dalla Bianca Signora è un getto d’acqua gelata per l’umore. Scontri di opinione con un familiare rigido e tradizionalista. La necessità di dover difendere le vostre scelte vi disorienta, ma se pensate di essere nel giusto, non esitate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Bei momenti con gli amici, magari uno di loro è pronto a diventare qualcosa di più. Ottimo pranzetto e una passeggiata digestiva nella natura. Grazie a impegno e serietà garantiti dalla Luna, affronterete con successo faccende lavorative e familiari.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La collaborazione con gli altri, alla ricerca di soluzioni a problemi comuni, darà risultati consistenti. Dimostrerete di voler correggere gli errori. Apprezzate dei momenti di solitudine, ma non trascurate la vita di relazione. Tenete a freno certe richieste.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Che carisma sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per risolvere qualche grana in famiglia che vi darà del filo da torcere. Suggestioni e messaggi d’amore, ma la diffidenza tiene banco: i sentimenti più solidi si esprimono con i fatti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Atmosfera poco entusiasmante, con la testa piena zeppa di fantasie e sogni irrealizzabili, mentre la situazione attuale reclama un sano e solido realismo. Un po’ persi nel vostro mondo interiore, farete fatica ad aderire alle richieste degli amici in vena di far festa.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna odierna è ideale per riprendere in mano le redini del lavoro, incontrare gli amici, trovare nel senso di responsabilità un punto fermo. Il pungolo dell’ambizione vi rende decisi e più sicuri, tanto da meritarvi il rispetto di chi vi circonda

