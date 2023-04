Oroscopo di oggi 27 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 27 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Splendida atmosfera per voi, firmata dalla Bianca Signora in Leone. In tutto quello che fate mettete passione, e la forza avrà la meglio sugli ostacoli. Padronanza dei gesti, controllo emotivo, una logica che non fa una grinza. Autostima in crescita.

Toro. 21/4 – 20/5

Come di consueto, la Luna in Leone prospetta una giornata mutevole a rischio di incomprensioni e ansie soprattutto sul fronte professionale. Non basta un colpo di mano per mettere ordine nel caos o affrontare una questione, ci vuole... tolleranza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sotto l’egida della Luna in Leone, come d’incanto i progetti di lavoro, d’amore e di amicizie oggi procedono senza intoppi. Flirt accattivanti. Siete in grado di realizzare qualunque desiderio, ma non dimenticate che l’imprevisto è sempre in agguato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Uscite indenni e rafforzati da questo mese per buona parte imperniato sull’attività, appesantita da scontri ai vertici. Ora occupatevi delle relazioni. Concreti e attivi per risolvere contraddizioni che da tempo sostano nascoste fra le pieghe dell’anima.

Leone. 23/7 – 23/8

Aspetti planetari pesanti mettono un punto interrogativo sulle sorti odierne soprattutto nella professione e nelle finanze. Ci vuole buonsenso. Se invece delle lodi che vi aspettavate riceverete critiche, sappiate che sono dettate per lo più dalla rivalità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giovedì senza clamori per voi, spettatori di una battaglia celeste che non vi riguarda direttamente e a cui fate molto bene non prendere parte. Un po’ d’ansia per l’esito dei cambiamenti in atto c’è, ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Partecipare a un evento mondano lasciando il partner immusonito o rinunciare a favore di una serata casalinga? Valutate i pro e i contro. Per la nuova fiamma, il vostro gruppo di amici è come fumo negli occhi: decisamente sopra le righe.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Clima esplosivo e non solo per voi. Nel mirino finiscono anche tutti quelli che vi circondano, rei di aver osato rivolgervi la parola. Gelosia immotivata, gli altri ve lo dicono da tanto che siete fuori strada, ma oggi non sentite ragioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Buon momento per voi, grazie al transito lunare in Leone. Non ci sarà il solito capannello di amici a farvi da corona, ma siete felici e vi accontentate. Benissimo per chi ha affari oltralpe, meno bene per chi deve sottostare a regole e orari decisi dall’alto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Come essere contenti senza spendere un euro? Per voi, frugali e misurati non è un problema, conoscete a menadito la formula della felicità. Di denaro in tasca dopo le scadenze di fine mese ne resta poco, ma il vostro proverbiale fiuto è in azione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Botte da orbi in cielo e di riflesso per voi sulla Terra. A casa vostra si brontola a tutto andare e con i soci, la frattura sembra annunciata e inevitabile. Sempre zeppi di impegni fino al collo e anche oltre. Lavorate in apnea, ma serve a poco, oggi non è giornata.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per le faccende di casa non avete molta simpatia, ma in vista dell’arrivo di ospiti in serata, ci vuole un minimo sindacale di riordino e di pulizia. Umore scontroso che si stempera con il passare delle ore. Toccherete con mano il frutto delle vostre fatiche

