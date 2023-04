Oroscopo di oggi 28 aprile 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 28 aprile 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 28 aprile

Ariete. 21/3 – 20/4

Ottime prestazioni nel lavoro e nei viaggi all’estero. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà con piglio da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Questa è la promessa del vostro luminoso cielo odierno.

Toro. 21/4 – 20/5

Approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su quello che è veramente importante per voi. Qualche spina nel fianco: occhio a non pungervi! Non date retta all’orgoglio e scendete a più miti consigli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nuove assunzioni di responsabilità regalano soddisfazioni, però dovete stare sempre sull’attenti. Ricoprire un ruolo pubblico a volte è impegnativo. Piccole difficoltà da gestire con abilità. La collaborazione con persone valide darà dei buoni risultati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel cuore cresce il desiderio di stabilità e affetti sicuri. Se il mondo non risponde prontamente al vostro richiamo, non siate impazienti. Attendete ai vostri doveri con energia e li porterete a termine prima e con più facilità del previsto.

Leone. 23/7 – 23/8

Aspetti planetari disarmonici rendono il clima piuttosto teso. Sogni di gloria destinati a infrangersi contro una realtà nitida ed esigente. Contrattempi lievi, ma a getto continuo. Se non volete guai in famiglia, moderate i toni e le pretese.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il momento che vivete rilancia la concentrazione e la voglia di applicarvi a lungo per concretizzare un progetto. Nuove curiosità culturali da soddisfare. Inconvenienti che non avrete nessuna difficoltà a risolvere. Obiettività nel giudicare fatti e persone.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Si consigliano saggezza, concretezza e intraprendenza, se volete proporvi con chance di successo in ambienti che potrebbero fare molto per voi. La vostra immagine pubblica brilla di luce propria, procurandovi appoggi da parte di persone che contano.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Bianca Signora nel Leone, in disarmonia con il vostro segno, stuzzica il naturale istinto alla ribellione ingenerando tensioni, contrasti e problemi.Passione e forza non mancheranno nei vostri sentimenti, peccato che il partner sia di cattivo umore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’energia che vi pervade e l’aiuto dei colleghi hanno effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e buone notizie. Nel ménage a due l’intesa appare disturbata, ma con un piccolo sforzo, filerete d’amore e d’accordo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

State lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia “lavorano” attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avreste preferito un venerdì più distensivo, ma l’attrito lunare con Urano rende elettrica l’atmosfera. Occhio a non prendere la scossa! Non mollate mai! Per quanto ostica sia la partita che vi aspetta, lassù qualcuno vi ama e vi darà una mano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nella vita di relazione non avete grossi problemi, siete stimati e ricevete inviti. Nella coppia, a parte qualche discussione, tutto scorrerà sui soliti binari. Giornata casalinga. Contro la routine, avete due vie d’evasione: fantasia e rivoluzione di schemi e abitud

