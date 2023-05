Oroscopo di domani 5 maggio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 5 maggio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 5 maggio

Ariete. 21/3 – 20/4

Venere in sestile a Giove vi permette di avere quella sicurezza finanziaria che forse prima vi mancava. Tuttavia non esagerate con le spese. Ogni cosa è un dono, pure il collega che vi fa notare un piccolo errore. Ringraziatelo per il suo acume.

Toro. 21/4 – 20/5

L’opposizione del Sole alla Luna rende forse più arduo l’arrivo a un giusto compromesso per entrambe le parti. Di certo non vi arrendete. Volete a tutti i costi avere l’ultima parola. Ne vale la pena, se la vostra metà se la lega poi al dito?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il fascino di Venere in ottimi rapporti con Giove vi aiuterà anche negli affari. Volete far colpo su una certa persona? Non avete che da... mirare. Un piccolo tocco personale a volte può fare la differenza, specie se dovete competere con molti rivali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le soluzioni sono a portata di mano, grazie al trigono lunare che fa il tifo per voi. Non vi resta che dimostrare agli altri quanto valete. Anche se avete vinto una battaglia, non sedetevi sugli allori, la guerra è ancora lunga e imprevedibile.

Leone. 23/7 – 23/8

A fine settimana la stanchezza potrebbe farsi sentire, anche per colpa della Bianca Signora un po’ di traverso. Stringete i denti e andate avanti. La meta sembra allontanarsi man mano che voi procedete. Per forza, puntate alla perfezione!

Vergine. 24/8 – 22/9

Collaborazioni speciali vi vengono in soccorso proprio nel momento del bisogno. Certo, se voi non accettate consigli, non potete pretendere molto. Fareste meglio ad aprire le orecchie e a sentire quanto qualcuno vi vuol comunicare con passione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I ragionamenti sono anche giusti, ma poi rischiate di perdervi quando state per giungere alle conclusioni. Meglio stilare una scaletta precisa. Non sopportate chi arriva in ritardo agli appuntamenti, ma per una volta potreste chiudere un occhio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Difficile concentrarvi con l’opposizione lunare nei confronti di Mercurio e del Sole: ancor più arduo, se vicino a voi si trova una persona che vi attrae... Magnetici e sensuali, ma occhio a non camminare in un campo minato! Rischiate di cacciarvi nei guai.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La burocrazia vi fa perdere nei suoi meandri. Meglio lasciare tutte le carte a una persona di fiducia: che se ne occupi, mentre voi filosofeggiate. Limiti nella vostra sfera di influenza non ne avete. A meno che non vogliate mettervi alla prova.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Uscite dal vostro guscio e, animati dalla Luna in sestile, datevi al sano divertimento con la giusta compagnia. Potreste fare nuove conoscenze. Non prendetevi troppo sul serio. Saper sorridere anche dei vostri difetti personali, che gran pregio!

Acquario. 21/1 – 19/2

Le faccende da sbrigare non sono poche in casa, ma se vi organizzate e non fate pasticci in cucina, potreste risparmiare un po’ di tempo. Ansia da prestazione per via della Luna in Scorpione? Ma se il risotto non è perfetto, pazienza!

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono lunare con Saturno vi darà una mano nell’assumervi responsabilità piuttosto gravose, che però vi porteranno anche succosi frutti. Se in passato in famiglia c’è stata burrasca, ora le acque si acchetano. Il dialogo torna protagonista

