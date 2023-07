Oroscopo di oggi 9 luglio 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 9 luglio 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 9 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Arriva la Luna in casa vostra e diventate subito più impulsivi. Misurate il vostro atteggiamento, soprattutto quando siete in mezzo agli altri. Con un po’ di perseveranza in più, potreste fare faville. Non iniziate troppe cose senza mai finirle.

Toro. 21/4 – 20/5

Cercate di dimostrare un po’ di entusiasmo nella condivisione di esperienze interessanti o anche se si tratti solo del pranzo domenicale. La gentilezza nasce da piccole attenzioni quotidiane. Se il partner ne sente il bisogno... attivatevi!

Gemelli. 21/5 – 21/6

La domenica è arrivata e unita al sestile lunare vi dona quel pizzico di avventura in più, che occorre per togliere di torno ogni traccia di noia. Le idee non mancano e nemmeno la voglia di condividerle con i vostri amici più intimi. Ottimo!

Cancro. 22/6 – 22/7

Non siate troppo testardi nell’affrontare alcune avversità che vi si presenteranno sul cammino. Meglio avere sempre un piano B a disposizione. Se il partner vuole scegliere il ristorante in cui passare la serata, accontentatelo senza interferire.

Leone. 23/7 – 23/8

Pronti per partire per le agognate ferie? Meglio evitare le ore di punta. Il trigono della Bianca Signora vi aiuterà con i preparativi: non dimenticate nulla. Le vostre proposte piacciono alla famiglia. Ma ognuno deve avere una responsabilità, anche se piccola.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vorreste trovare una definizione per tutto, ma oggi potreste faticare un po’ a star dietro a ogni cosa. Che male c’è nel chiedere un piccolo aiuto? Mentre un amico può andare in vacanza, voi siete costretti ad aspettare con ansia... il vostro turno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Nella foga bussate a più riprese, senza nemmeno sentire la persona che vi invitava a entrare. Attenti alle figuracce, sono dietro l’angolo. Per via dell’opposizione lunare, non sarà tanto semplice andare d’accordo. Nella coppia... scintille!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Cercate di non criticare troppo chi ha preparato il pranzo con amore, sia che si tratti di un familiare sia che si tratti del cuoco del ristorante. Sapersi accontentare è un segno di maturità e di responsabilità. Facile dire che avreste fatto meglio!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con il favore della Luna, ogni vostro piano ha ottime possibilità di andare a buon fine. Nulla vi impensierisce più di tanto, la grinta l’avete. Preparate il dolce per la festa di un amico. Tutti vi faranno i complimenti e vorranno pure la ricetta.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avrete a che fare con una persona piuttosto testarda. Difficile farle cambiare idea, anche quando riuscite a dimostrare che avete ragione. La vostra domenica, per via della disarmonia lunare, non è proprio rose e fiori. Ma voi tenete duro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le vostre risorse sono quelle necessarie a terminare positivamente ciò che avete iniziato. Ma oggi, non dovrebbe essere giorno di riposo? Difficile per voi rilassarvi pienamente, quando avete in mente qualche continuo pensiero di troppo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vivete degli strascichi positivi della giornata precedente. Datevi da fare attivamente, per regalare momenti da incorniciare a familiari e amici. Non siate troppo invadenti, se si tratta di persone riservate. Non sempre intromettersi è buona cosa.